Для продвижения партии греческий политик представил плакат со словами «Россия права»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный греческий политик, бывший министр энергетики и экс-лидер левой греческой партии «Народное единство» («Лаики энотита») Панайотис Лафазанис, приступающий к созданию нового движения, представил предвыборный плакат, на котором крупными буквами написано «США и НАТО устроили ад на Украине» и «Россия права». Фотографию плаката опубликовал в субботу вечером греческий новостной сайт Pronews.gr.



Издание отмечает, что «данный плакат Лафазанис подготовил для продвижения своей новой партии, на нем портрет политика изображен вместе с символом Z, который используют российские войска в ходе военной операции на Украине».



