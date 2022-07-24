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НОВОСТИ

Для продвижения партии греческий политик представил плакат со словами «Россия права»

11:20 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный греческий политик, бывший министр энергетики и экс-лидер левой греческой партии «Народное единство» («Лаики энотита») Панайотис Лафазанис, приступающий к созданию нового движения, представил предвыборный плакат, на котором крупными буквами написано «США и НАТО устроили ад на Украине» и «Россия права». Фотографию плаката опубликовал в субботу вечером греческий новостной сайт Pronews.gr.

Издание отмечает, что «данный плакат Лафазанис подготовил для продвижения своей новой партии, на нем портрет политика изображен вместе с символом Z, который используют российские войска в ходе военной операции на Украине».

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