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НОВОСТИ

В Сочи за сутки выпало 90% месячной нормы осадков

11:10 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из сильнейших ливней в метеоистории прошел в Сочи минувшей ночью, за сутки выпало 90% месячной нормы осадков, сообщается на портале прогноза погоды и новостей центра Фобос.

«В Сочи в результате одного из сильнейших в метеоистории ливней за сутки в осадкомеры попало 109 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы или чуть более, чем 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный городских улиц», — говорится в сообщении.

Аномально много осадков выпало в Имеретинке (55 мм), Горном (50 мм), Солохауле (34 мм), Кичмае (26 мм), Лазаревском (24 мм), Красной Поляне (20 мм).

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