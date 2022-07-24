В Сочи за сутки выпало 90% месячной нормы осадков

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из сильнейших ливней в метеоистории прошел в Сочи минувшей ночью, за сутки выпало 90% месячной нормы осадков, сообщается на портале прогноза погоды и новостей центра Фобос.



«В Сочи в результате одного из сильнейших в метеоистории ливней за сутки в осадкомеры попало 109 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы или чуть более, чем 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный городских улиц», — говорится в сообщении.



Аномально много осадков выпало в Имеретинке (55 мм), Горном (50 мм), Солохауле (34 мм), Кичмае (26 мм), Лазаревском (24 мм), Красной Поляне (20 мм).



