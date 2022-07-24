Эксперт считает, что НАТО отравило обедненным ураном около 60 поколений сербов
11:30 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Последствия бомбардировок обедненным ураном будут ощущать 60 наших будущих поколений. Можно ожидать серьезных влияний на потомство и после 1 800 лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений», — заявил Ковачевич.
Профессор Ковачевич рассказал, что после бомбардировок 1999 года ему было поручено исследовать последствия влияния обедненного урана и других элементов на окружающую среду и население. В рамках этой работы ученый осмотрел свыше 200 тыс. человек, на основе своих исследований опубликовал около 300 научных работ.
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