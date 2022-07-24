В Харьковской области начались выплаты бюджетникам и пенсионерам - Хуснуллин

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплаты социальных пособий и заработных плат работникам бюджетной сферы и пенсионерам начаты в Харьковской области. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий, там тоже сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать. Пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», — сказал он.



