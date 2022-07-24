В Каире проходит встречала Лаврова с президентом Египта

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в воскресенье встречу в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Кадры со встречи опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В Каир российский министр прибыл накануне вечером. Визит в Египет открывает турне Лаврова по странам Африки. С 24 по 28 июля глава российской дипломатии посетит, помимо Египта, Уганду, Эфиопию и Республику Конго.



