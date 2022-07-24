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В Сочи из-за схода селя и разрушения подпорной стены введен режим ЧС

12:30 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим ЧС введен на улице Цюрупы в Сочи, где накануне ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена, сообщает пресс-служба администрации города в воскресенье.

«Во время сильнейшего ливня в Сочи по адресу: ул. Цюрупы, 13А произошел сход грязе-селевых потоков. Была обрушена подпорная стена. В результате обрушения стеною было придавлено 7 легковых автомобилей, жертв среди людей нет. По поручению мэра Сочи, на месте происшествия введен режим ЧС», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ночью на место инцидента выезжал глава города Алексей Копайгородский, который лично оценил масштаб происшествия. Сейчас там проводится расчистка придомовой территории от обломков стены.

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