В Сочи из-за схода селя и разрушения подпорной стены введен режим ЧС
12:30 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во время сильнейшего ливня в Сочи по адресу: ул. Цюрупы, 13А произошел сход грязе-селевых потоков. Была обрушена подпорная стена. В результате обрушения стеною было придавлено 7 легковых автомобилей, жертв среди людей нет. По поручению мэра Сочи, на месте происшествия введен режим ЧС», — говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что ночью на место инцидента выезжал глава города Алексей Копайгородский, который лично оценил масштаб происшествия. Сейчас там проводится расчистка придомовой территории от обломков стены.
НОВОСТИ
- 12:20 24.07.2022
- В Каире проходит встречала Лаврова с президентом Египта
- 12:10 24.07.2022
- В Харьковской области начались выплаты бюджетникам и пенсионерам - Хуснуллин
- 11:30 24.07.2022
- Эксперт считает, что НАТО отравило обедненным ураном около 60 поколений сербов
- 11:20 24.07.2022
- Для продвижения партии греческий политик представил плакат со словами «Россия права»
- 11:10 24.07.2022
- В Сочи за сутки выпало 90% месячной нормы осадков
- 10:20 24.07.2022
- Трамп считает, что Байден превратил США в «нищую страну»
- 10:10 24.07.2022
- Орбан являются «примером российской пропаганды» - МИД Украины
- 09:25 24.07.2022
- Вашингтон выделяет Украине больше средств, чем Европа - Трамп
- 09:20 24.07.2022
- Западу не удается изолировать РФ, многие страны заняли нейтралитет - журнал
- 09:15 24.07.2022
- По договору с РФ и Украиной цены на зерно для Турции будут ниже мировых - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать