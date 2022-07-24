Иностранная спецслужба потребовала от Вулина «поменять свою политическую позицию»

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из крупнейших разведывательных служб в мире потребовала от главы МВД Александара Вулина «поменять свою политическую позицию». Об этом министр внутренних дел Сербии рассказал в воскресенье в эфире канала «ТВ Пинк».



По словам Вулина, от него потребовали отказаться от своих политических взглядов, в противном случае против него начнут международную кампанию с целью не допустить его вхождения в новый кабинет министров Сербии. «Как и все разведывательные службы, они любят демонстрировать силу. Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации», — заявил Вулин.



