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Во Владимир привезли ковчег с мощами Сергия Радонежского

14:10 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых русских святых — преподобного Сергия Радонежского — привезли в Свято-Успенский кафедральный собор Владимира, встречать святыню пришли более 300 паломников и представителей духовенства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Владимирской епархии.

«Ковчег встретили духовенство и священники Успенского собора во главе с епископом Стефаном, богослужение возглавил митрополит Тихон. Более 300 паломников, верующих и представителей духовенства пришли поклониться мощам», — сказала собеседница агентства.

Мощи пробудут во Владимире до утра понедельника. Ковчег увезут в Нижний Новгород 25 июля в 9:30.

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