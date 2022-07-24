Делегация временного правительства Афганистана прибыла в Ташкент на конференцию

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация временного правительства Афганистана во главе с и. о. министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки прибыла в Ташкент для участия в международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.



«Делегацию встретил специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматилла Иргашев», — говорится в сообщении.



Как сообщил в воскресенье официальный представитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Юсуп Кабулжанов, в ходе конференции, которая пройдет 25–26 июля, планируется выработать скоординированные действия международного сообщества по оказанию срочной гуманитарной помощи афганскому народу и экономическому восстановлению Афганистана.



