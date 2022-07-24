К зиме Таиланд планирует возобновить прямые авиарейсы с РФ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таиланда рассчитывают к предстоящему зимнему сезону возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в воскресенье рассказал корр. ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour («Тез Тур») в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков по итогам встречи представителей туристической сферы с заместителем главы Управления по туризму Таиланда Сирипаконом Чиаусамутом.



По его словам, «власти страны заинтересованы в восстановлении массового туристического потока из РФ к зимнему сезону и прилагают для это серьезные усилия». «Расширение числа регулярных рейсов и возобновление чартерных программ из России находятся в приоритете, — подчеркнул Снетков. — Власти королевства ищут способы вернуть поток русскоязычных туристов в Таиланд на допандемийный уровень». В 2019 году Таиланд посетило 39,9 млн иностранных туристов, среди которых 1,48 млн россиян.



