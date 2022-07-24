В рамках гуманитарного проекта РФ может поставить Египту вакцины «Спутник лайт» - Лавров

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает возможность поставок Египту вакцины «Спутник лайт» в рамках гуманитарного проекта, заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.



«Сейчас мы рассматриваем возможность осуществления гуманитарного проекта по вакцинации „Спутником лайт“ от нового штамма омикрона», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.



