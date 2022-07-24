В рамках гуманитарного проекта РФ может поставить Египту вакцины «Спутник лайт» - Лавров
15:30 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас мы рассматриваем возможность осуществления гуманитарного проекта по вакцинации „Спутником лайт“ от нового штамма омикрона», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.
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