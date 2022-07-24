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Киев считает, что за 8-10 месяцев Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна

17:00 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев, если бы ее порты не были заблокированы. Об этом заявил в воскресенье советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Если бы сейчас разблокировали порты и сказали, что нам нужно перевезти 60 млн тонн зерна, то мы бы перевезли 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев, — приводит слова советника украинский „24 канал“ на своем сайте.

По его словам, Киев может заработать 10 млрд долларов, продав 20 млн тонн зерна в силосах и 40 млн тонн из нового урожая. Советник добавил, что урожай составляет 60 млн тонн, из которых 20 млн предназначены для внутреннего потребления.

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