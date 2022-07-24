В будущем Джонсон рассчитывает вернуть себе пост премьера - СМИ

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон рассчитывает вернуть себе пост премьера в будущем. Об этом сообщила в воскресенье газета «Санди таймс» со ссылкой на источники в премьерской канцелярии.



«Он считает, что приход любого его преемника к власти может обернуться катастрофой и через несколько лет после поражения [консерваторов] на всеобщих выборах мы сможем вернуться сюда [на Даунинг-стрит], когда нужен будет кто-то энергичный и способный вновь привести партию к власти. По его мнению, он может стать этим человеком», — заявил собеседник издания.



