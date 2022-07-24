В будущем Джонсон рассчитывает вернуть себе пост премьера - СМИ
17:10 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Он считает, что приход любого его преемника к власти может обернуться катастрофой и через несколько лет после поражения [консерваторов] на всеобщих выборах мы сможем вернуться сюда [на Даунинг-стрит], когда нужен будет кто-то энергичный и способный вновь привести партию к власти. По его мнению, он может стать этим человеком», — заявил собеседник издания.
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