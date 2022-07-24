США и ЕС работают над тем, чтобы ограничить цены на российскую нефть
19:15 24.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Одним из вопросов, которым я занимаюсь в последние недели, является работа с нашими союзниками, чтобы <…> сократить доходы, получаемые Россией», — сказала министр.
«Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — отметила Йеллен.
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