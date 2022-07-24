США и ЕС работают над тем, чтобы ограничить цены на российскую нефть

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в последние недели работают с союзниками, чтобы ограничить цены на российскую нефть. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу Эн-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье.



«Одним из вопросов, которым я занимаюсь в последние недели, является работа с нашими союзниками, чтобы <…> сократить доходы, получаемые Россией», — сказала министр.



«Так что, когда будет новый раунд санкций ЕС [в отношении российской нефти] в декабре, у нас есть обеспокоенность, что значительное число нефти останется у России, что приведет к скачку цен на нее», — отметила Йеллен.



