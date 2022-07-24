Канадские фермеры хотят компенсацию за потери из-за пошлин на удобрения РФ

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фермеры из канадской провинции Онтарио призвали правительство страны пересмотреть решение о введении 35-процентных пошлин на импорт российских азотных удобрений в рамках санкций против РФ, поскольку они теряют деньги из-за них. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Си-би-си.



По его информации, представители аграрного сектора требуют компенсировать им негативное влияние пошлин против российских удобрений, а также найти безопасных и надежных поставщиков.



Телеканал отмечает, что до введения повышенных тарифов Россия экспортировала в Онтарио 660 тыс. тонн азотных удобрений ежегодно.



