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Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ — глава Еврокомиссии

09:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет. Такую точку зрения она изложила в опубликованном в понедельник интервью агентству ДПА.

«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», — отметила фон дер Ляйен. «Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — считает она.

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