0
0
104
НОВОСТИ

В США у власти стоит правительство меньшинства, считает бывший вице-президент Гор

09:05 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большие деньги играют слишком серьезную роль в политике США, у власти стоит правительство меньшинства. Такое мнение высказал бывший вице-президент Альберт Гор (во время демократической администрации Билла Клинтона) в интервью телеканалу Эн-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Наша демократия сломана. Для того чтобы решить климатический кризис, мы должны обратить внимание на кризис демократии, — сказал Гор. — По той же причине, видимо, невозможно для Конгресса принять законопроект о запрете этого оружия войны — штурмовых винтовок, которое используется для убийства детей».

«Причина, по которой мы не можем принять законопроект о запрете штурмового оружия, — та же, по которой мы не можем принять законопроект по климату. У нас правительство меньшинства», — считает бывший вице-президент.

«У нас есть большие деньги, которые играют слишком большую роль в политике. Лоббисты сферы ископаемого топлива по-прежнему обладают рекламой, убеждая людей, что все не так плохо», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 25.07.2022
В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом
0
57
09:20 25.07.2022
Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы
0
89
09:00 25.07.2022
Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ — глава Еврокомиссии
0
139
19:25 24.07.2022
Канадские фермеры хотят компенсацию за потери из-за пошлин на удобрения РФ
0
710
19:15 24.07.2022
США и ЕС работают над тем, чтобы ограничить цены на российскую нефть
0
737
17:10 24.07.2022
В будущем Джонсон рассчитывает вернуть себе пост премьера - СМИ
0
768
17:00 24.07.2022
Киев считает, что за 8-10 месяцев Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна
0
773
15:30 24.07.2022
В рамках гуманитарного проекта РФ может поставить Египту вакцины «Спутник лайт» - Лавров
0
792
15:20 24.07.2022
К зиме Таиланд планирует возобновить прямые авиарейсы с РФ
0
860
15:10 24.07.2022
Делегация временного правительства Афганистана прибыла в Ташкент на конференцию
0
1026

Возврат к списку