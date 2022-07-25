В США у власти стоит правительство меньшинства, считает бывший вице-президент Гор

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большие деньги играют слишком серьезную роль в политике США, у власти стоит правительство меньшинства. Такое мнение высказал бывший вице-президент Альберт Гор (во время демократической администрации Билла Клинтона) в интервью телеканалу Эн-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Наша демократия сломана. Для того чтобы решить климатический кризис, мы должны обратить внимание на кризис демократии, — сказал Гор. — По той же причине, видимо, невозможно для Конгресса принять законопроект о запрете этого оружия войны — штурмовых винтовок, которое используется для убийства детей».

«Причина, по которой мы не можем принять законопроект о запрете штурмового оружия, — та же, по которой мы не можем принять законопроект по климату. У нас правительство меньшинства», — считает бывший вице-президент.

«У нас есть большие деньги, которые играют слишком большую роль в политике. Лоббисты сферы ископаемого топлива по-прежнему обладают рекламой, убеждая людей, что все не так плохо», — сказал он.