Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд предложил обязать руководителей государственных муниципальных учреждений представлять сведения о расходах. Необходимо будет указывать сведения о получении кредитов на недвижимость, транспорта, ценных бумаг и другого, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минтруда.

«Законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц», — сообщили в министерстве.

В настоящее время руководители представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Трудовым кодексом и федеральным законом о противодействии коррупции.

«Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениям о расходах», — пояснили в министерстве.

Предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае ее оплаты. «Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга)», — пояснили в Минтруде.