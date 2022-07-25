В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом
09:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Об этом сообщило в понедельник издание «Ирраввади».
По его данным, смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.
Приведенные в исполнение приговоры сделали активистов первыми казненными с 1976 года политическими диссидентами, когда во время правления Не Вина был повешен в янгонской тюрьме Инсейн лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У.
1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД.
НОВОСТИ
- 10:00 25.07.2022
- ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
- 09:20 25.07.2022
- Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы
- 09:05 25.07.2022
- В США у власти стоит правительство меньшинства, считает бывший вице-президент Гор
- 09:00 25.07.2022
- Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ — глава Еврокомиссии
- 19:25 24.07.2022
- Канадские фермеры хотят компенсацию за потери из-за пошлин на удобрения РФ
- 19:15 24.07.2022
- США и ЕС работают над тем, чтобы ограничить цены на российскую нефть
- 17:10 24.07.2022
- В будущем Джонсон рассчитывает вернуть себе пост премьера - СМИ
- 17:00 24.07.2022
- Киев считает, что за 8-10 месяцев Украина могла бы экспортировать 60 млн тонн зерна
- 15:30 24.07.2022
- В рамках гуманитарного проекта РФ может поставить Египту вакцины «Спутник лайт» - Лавров
- 15:20 24.07.2022
- К зиме Таиланд планирует возобновить прямые авиарейсы с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать