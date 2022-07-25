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В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом

09:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Мьянмы казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, активиста Чжо Мин Ю и еще двоих человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Об этом сообщило в понедельник издание «Ирраввади».

По его данным, смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.

Приведенные в исполнение приговоры сделали активистов первыми казненными с 1976 года политическими диссидентами, когда во время правления Не Вина был повешен в янгонской тюрьме Инсейн лидер этнических студентов чин Салай Тин Маунг У.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД.

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