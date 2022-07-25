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НОВОСТИ

Западные СМИ "скромно" освещают успехи ВС РФ на Украине

10:05 25.07.2022

Западные СМИ скрывают правду об успехах России на Украине, выдавая желаемое за действительное. Таким мнением в статье для британской газеты Times поделился обозреватель Род Лиддл.

Различные западные издания пытаются преувеличить возможности украинских вооруженных сил. В отношении России у СМИ на Западе другой подход.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — написал Лиддл.  ФАН

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