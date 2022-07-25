10:05

Западные СМИ скрывают правду об успехах России на Украине, выдавая желаемое за действительное. Таким мнением в статье для британской газеты Times поделился обозреватель Род Лиддл.

Различные западные издания пытаются преувеличить возможности украинских вооруженных сил. В отношении России у СМИ на Западе другой подход.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — написал Лиддл. ФАН