ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — отметили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

Украинская военная разведка готова была платить до 2 млн долларов за угнанный самолет российских ВКС. Это следует из видеозаписи ФСБ с разговором представителя украинской военной разведки.

«Наша цель — самолет. Мы готовы платить 1 миллион. Можем договориться — и еще сверху 1 млн», — сказал один из представителей разведки.

По замыслу украинской разведки, украинские военные должны были сымитировать перехват угоняемого самолета. «Вы снижаетесь на предельно низкую высоту на линии фронта, дальше вас поведут наши истребители», — сказал на аудиозаписи инструктор. Украинских военных интересовали Су-24М, Су-34 и Ту-22М3. В результате при подготовке Украиной спецоперации России стали известны как схемы расположения средств ПВО, так и аэродромов Украины.

В обмен на самолеты украинская разведка также обещала переправить жен российских военных в страны Евросоюза — Прибалтику, Германию, Болгарию и открыть там валютные счета.