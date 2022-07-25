Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
10:40 25.07.2022
Сбербанк объявляет о снижении ставок по потребительским кредитам в рамках летней акции, которая продлится до 3 октября 2022 года. По акции можно взять кредит по ставке 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+, или под 5,9% на первый месяц, если такой подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.
Дополнительно в рамках акции снижена минимальная базовая ставка на 1 п. п., теперь она составляет 13,5%. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков.
Акционные условия доступны для кредитов от 300 тыс. руб.
«Мы впервые предлагаем такую низкую ставку по кредиту и уверены, что наша летняя акция будет привлекательна для всех клиентов. Особенные условия мы предлагаем для наших зарплатных клиентов и владельцев подписки СберПрайм+, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Сбер оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять своим клиентам комфортные условия кредитования. Текущая акция – отличное тому подтверждение».
НОВОСТИ
- 11:20 25.07.2022
- На Тайване начались пятидневные военные учения с боевыми стрельбами
- 11:05 25.07.2022
- Украинская гривна будет выведена из оборота в Херсонской области — замглавы ВГА
- 11:00 25.07.2022
- Индия разместит вторую партию С-400 на севере страны в следующие два-три месяца — СМИ
- 10:32 25.07.2022
- В России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав
- 10:20 25.07.2022
- ЕС опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» РФ - Pais
- 10:05 25.07.2022
- Западные СМИ "скромно" освещают успехи ВС РФ на Украине
- 10:00 25.07.2022
- ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
- 09:32 25.07.2022
- В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом
- 09:20 25.07.2022
- Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы
- 09:05 25.07.2022
- В США у власти стоит правительство меньшинства, считает бывший вице-президент Гор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать