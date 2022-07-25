Индия разместит вторую партию С-400 на севере страны в следующие два-три месяца — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия разместит вторую партию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» на севере страны на границе с Китаем в следующие 2-3 месяца. Об этом со ссылкой на источники сообщила в понедельник газета «Таймс оф Индиа».

«Способность Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности возрастет, когда новая партия ЗРК С-400 будет развернута вдоль северных границ с Китаем в ближайшие 2-3 месяца», — пишет издание.

По данным источников газеты, «в настоящее время кораблями и самолетами осуществляется доставка второй партии ЗРК С-400». Издание напомнило, что первая партия российских систем поступила в южноазиатскую республику в декабре прошлого года и была размещена на северо-востоке страны «для отражения воздушных угроз как со стороны Пакистана, так и со стороны Китая». А в апреле и мае ВВС Индии получили тренажеры и симуляторы комплексов.

В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские ЗРК С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 «Триумф» стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.