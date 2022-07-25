Индия разместит вторую партию С-400 на севере страны в следующие два-три месяца — СМИ
11:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия разместит вторую партию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» на севере страны на границе с Китаем в следующие 2-3 месяца. Об этом со ссылкой на источники сообщила в понедельник газета «Таймс оф Индиа».
«Способность Индии обнаруживать и уничтожать вражеские истребители, стратегические бомбардировщики, ракеты и дроны на большой дальности возрастет, когда новая партия ЗРК С-400 будет развернута вдоль северных границ с Китаем в ближайшие 2-3 месяца», — пишет издание.
По данным источников газеты, «в настоящее время кораблями и самолетами осуществляется доставка второй партии ЗРК С-400». Издание напомнило, что первая партия российских систем поступила в южноазиатскую республику в декабре прошлого года и была размещена на северо-востоке страны «для отражения воздушных угроз как со стороны Пакистана, так и со стороны Китая». А в апреле и мае ВВС Индии получили тренажеры и симуляторы комплексов.
В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские ЗРК С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 «Триумф» стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.
НОВОСТИ
- 11:32 25.07.2022
- Операция Киева по угону самолетов РФ проводилась при поддержке британских спецслужб — ФСБ
- 11:20 25.07.2022
- На Тайване начались пятидневные военные учения с боевыми стрельбами
- 11:05 25.07.2022
- Украинская гривна будет выведена из оборота в Херсонской области — замглавы ВГА
- 10:40 25.07.2022
- Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
- 10:32 25.07.2022
- В России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав
- 10:20 25.07.2022
- ЕС опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» РФ - Pais
- 10:05 25.07.2022
- Западные СМИ "скромно" освещают успехи ВС РФ на Украине
- 10:00 25.07.2022
- ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
- 09:32 25.07.2022
- В Мьянме казнили четырех активистов по закону о борьбе с терроризмом
- 09:20 25.07.2022
- Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать