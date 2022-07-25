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Украинская гривна будет выведена из оборота в Херсонской области — замглавы ВГА

11:05 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская гривна, курс которой продолжает падать, будет выведена из оборота на территории Херсонской области, в регионе будет ходить только российский рубль. Об этом в понедельник заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что украинская валюта продолжает свое падение, что делает ее непривлекательной для населения и бизнеса.

На минувшей неделе Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны, понизив его на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. Как отметил Стремоусов, НБУ полностью зависим от федеральной резервной системы США и не принимает самостоятельных решений, в том числе по вопросам о курсе национальной валюты.

С 23 мая в Херсонской области действует бивалютная зона, рубль ходить наряду с гривной. Изначально курс устанавливался в размере 2 руб. за 1 гривну. Позднее курс гривны был понижен на 50 копеек, до 1,5 руб.

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