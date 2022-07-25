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На Тайване начались пятидневные военные учения с боевыми стрельбами

11:20 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая фаза ежегодных военных учений «Ханьгуан», предусматривающая боевые стрельбы и проверку готовности вооруженных сил по отражению гипотетического «нападения» Народно-освободительной армии Китая (НОАК), стартовала в понедельник на Тайване. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

В пятидневных тренировках будут задействованы все виды и рода войск с привлечением резервистов. Маневры начались с переброски истребителей, дислоцированных в западной части острова, на авиабазу в восточном горном уезде Хуалянь для сохранения боеспособности на случай выведения из строя аэродромов на западном побережье. Транспортный самолет C-130 «Геркулес» перевез туда специалистов, отвечающих за техническое обслуживание истребителей, вместе с запчастями и соответствующим оборудованием.

Во вторник запланированы маневры с участием более 20 кораблей при поддержке авиации по отражению возможной атаки условного противника в районе порта Суао на северо-восточном побережье (уезд Илань). Наблюдать за этими тренировками с борта военного фрегата намерена лично глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Одной из главных задач в ходе учений также станет защита порта Тайбэя от потенциальной атаки самолетов и вертолетов НОАК. Указанный порт считается одним из ключевых объектов для защиты административного центра Тайваня в случае военных действий. Он расположен на севере острова близ устья реки Даньшуйхэ — стратегически важной водной артерии, которая протекает в непосредственной близости от Тайбэя.

Как сообщала ранее гонконгская газета «Саут Чайна морнинг пост», нынешние учения также будут учитывать тактику боевых действий на Украине.

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