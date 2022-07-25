Операция Киева по угону самолетов РФ проводилась при поддержке британских спецслужб — ФСБ
11:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативный сотрудник ФСБ России заявил в понедельник, что операция Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону самолетов ВКС РФ проводилась при поддержке западных спецслужб, прежде всего британских.
«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
В ФСБ также отметили, что журналист издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозев принимал участие в операции. В частности, он нашел двух курьеров в Москве для передачи аванса для якобы согласившихся участвовать в угоне самолетов российских летчиков. «О причастности Грозева к МИ-6 нам известно не только из его заявлений. Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», — добавил сотрудник ФСБ.
Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Как следует из видеозаписи ФСБ разговора представителя украинской военной разведки, они готовы были заплатить до 2 млн долларов за угнанный самолет российских ВКС.
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