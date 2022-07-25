Польские танки PT-91 уже прибыли на Украину — глава офиса Зеленского

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские танки PT-91 уже доставлены на Украину. Соответствующее сообщение разместил в понедельник в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — говорится в тексте.