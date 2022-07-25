Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию
12:05 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова улетела в Грузию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила в понедельник ТАСС депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина со ссылкой на Пирогову.
«Она не в стране [России], она в Грузии», — сказала собеседница агентства, уточнив, что эту информацию ей сообщила сама Пирогова. Имеющийся в распоряжении агентства телефон депутата недоступен. Адвокат Пироговой Егор Солунин сообщил ТАСС, что не располагает информацией об отъезде своей подзащитной. В управлении СК по Новосибирской области ТАСС не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в случае неявки Пироговой на допрос по делу о фейках она будет объявлена в розыск. Допрос был назначен на утро понедельника, 25 июля.
Региональное следственное управление СК РФ сообщило в пятницу о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»). По данным следствия, Пирогова в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России. Как сообщил ТАСС ее адвокат, 21 июля на Пирогову, высказавшуюся о погибших российских военных, в центральном отделе полиции был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Высказывания Пироговой осудили региональные депутаты и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию.
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