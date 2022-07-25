США должны помогать миру на Украине, а не причислять РФ к пособникам терроризма — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти должны содействовать продвижению российско-украинского мирного диалога вместо того, чтобы пытаться внести РФ в список стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«США должны создать благоприятные условия для продвижения российско-украинских мирных переговоров. Вашингтону следует предпринимать усилия, которые пойдут на пользу политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как китайские власти расценивают намерения американского правительства причислить Россию к пособникам терроризма.