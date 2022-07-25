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Дефицит бюджета Украины в 2022 году может достичь $50 млрд — советник Зеленского

12:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит государственного бюджета Украины к концу 2022 года может достичь отметки в 50 млрд долларов. Об этом в понедельник заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Я бы ожидал, что на конец года у нас будет глобальный дефицит государственного бюджета, около 50 млрд долларов. 50 млрд долларов — это будет приблизительно около 30-35% нашего ВВП. Это очень высокий дефицит», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

По его словам, Украина нормально прошла только январь и часть февраля, однако затем дефицит бюджета составлял в среднем 5 млрд долларов в месяц. При этом советник Зеленского утверждает, что такой дефицит не является результатом экономической политики. Это исключительно следствие боевых действий, считает он.

В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что бюджетный дефицит составляет 5 млрд долларов ежемесячно. Однако 13 июля Устенко заявил, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Украине нужно уже 9 млрд долларов.

21 июля в Нацбанке заявили, что прогнозируют по итогам года сокращение ВВП Украины на треть, а также инфляцию выше 30%.

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