Даниил Медведев пробыл в звании первой ракетки мира дольше других россиян

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Даниил Медведев побил российский рекорд по времени в звании первой ракетки мира. Он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов 10 недель (7 подряд). Теннисист превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером в течение девяти недель.

По числу недель на первой строчке рекордсменом считается серб Новак Джокович — 377 недель.

Кроме того, Медведев сохранил лидерство в обновлённом рейтинге ATP. Андрей Рублёв остаётся на восьмом месте, Аслан Карацев — на 37-ом. Карен Хачанов поднялся с 26-й на 23-ю строчку. Говорит Москва