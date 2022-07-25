0
0
24
НОВОСТИ

Даниил Медведев пробыл в звании первой ракетки мира дольше других россиян

13:00 25.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Даниил Медведев побил российский рекорд по времени в звании первой ракетки мира. Он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов 10 недель (7 подряд). Теннисист превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером в течение девяти недель.

По числу недель на первой строчке рекордсменом считается серб Новак Джокович — 377 недель.

Кроме того, Медведев сохранил лидерство в обновлённом рейтинге ATP. Андрей Рублёв остаётся на восьмом месте, Аслан Карацев — на 37-ом. Карен Хачанов поднялся с 26-й на 23-ю строчку.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:05 25.07.2022
В России выявили 6 571 случай заражения коронавирусом за сутки
0
3
12:32 25.07.2022
Дефицит бюджета Украины в 2022 году может достичь $50 млрд — советник Зеленского
0
74
12:20 25.07.2022
США должны помогать миру на Украине, а не причислять РФ к пособникам терроризма — МИД КНР
0
100
12:05 25.07.2022
Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию
0
158
12:00 25.07.2022
Польские танки PT-91 уже прибыли на Украину — глава офиса Зеленского
0
159
11:32 25.07.2022
Операция Киева по угону самолетов РФ проводилась при поддержке британских спецслужб — ФСБ
0
207
11:20 25.07.2022
На Тайване начались пятидневные военные учения с боевыми стрельбами
0
189
11:05 25.07.2022
Украинская гривна будет выведена из оборота в Херсонской области — замглавы ВГА
0
191
11:00 25.07.2022
Индия разместит вторую партию С-400 на севере страны в следующие два-три месяца — СМИ
0
189
10:40 25.07.2022
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
0
234

Возврат к списку