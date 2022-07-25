Даниил Медведев пробыл в звании первой ракетки мира дольше других россиян
13:00 25.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Даниил Медведев побил российский рекорд по времени в звании первой ракетки мира. Он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов 10 недель (7 подряд). Теннисист превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером в течение девяти недель.
По числу недель на первой строчке рекордсменом считается серб Новак Джокович — 377 недель.
Кроме того, Медведев сохранил лидерство в обновлённом рейтинге ATP. Андрей Рублёв остаётся на восьмом месте, Аслан Карацев — на 37-ом. Карен Хачанов поднялся с 26-й на 23-ю строчку. Говорит Москва
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