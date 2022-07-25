В России выявили 6 571 случай заражения коронавирусом за сутки
13:05 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 571, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 523 случая заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 18 538 826 и 382 189 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 234 против 4 812 днем ранее, до 17 942 908.
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