Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар ВС РФ по военной инфраструктуре морского порта Одессы не может и не должен повлиять на начало отгрузки зерна в соответствии со стамбульскими договоренностями. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же (нанесенный удар — прим. ТАСС) связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал представитель Кремля.