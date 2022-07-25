Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна — Песков
13:20 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удар ВС РФ по военной инфраструктуре морского порта Одессы не может и не должен повлиять на начало отгрузки зерна в соответствии со стамбульскими договоренностями. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это же (нанесенный удар — прим. ТАСС) связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал представитель Кремля.
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