В Москве выявили 2 133 случая заражения коронавирусом за сутки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 133 против 2 386 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 801 387 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 7 против 12 днем ранее, до 44 393. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 789, до 2 600 605.