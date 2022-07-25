Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы, де-факто Москва во многом гарантирует энергобезопасность ЕС. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не заинтересована в этом», — сказал он, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.

«Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», — добавил Песков.