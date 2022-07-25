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ВС РФ уничтожили 2 десантных катера Украины с диверсантами в акватории Днепровского лимана

14:12 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ вскрыли попытку высадки с десантных катеров на территорию Херсонской области украинской диверсионной группы и уничтожили два десантных катера ВМС Украины. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — отметил Конашенков.

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