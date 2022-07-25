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В Мариуполе с 1 сентября произведут перерасчет пенсий — мэр

14:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перерасчет пенсий будет произведен в Мариуполе с 1 сентября, заявил в понедельник глава администрации города Константин Иващенко в эфире телеканала «Россия-24».

«С 1 сентября будет осуществлен перерасчет пенсии», — сказал он.

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