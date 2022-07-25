Андрей Воробьев: В Подмосковье около 100 тысяч человек получат выплаты к школе в проактивном режиме
14:10 25.07.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Ключевая, главная задача - это максимальное разъяснение, как удобно, быстро можно получить все выплаты не выходя из дома, в электронном виде. Сегодня 95% региональных услуг реализуется через региональный портал. Мы активно работаем и с федеральными органами власти для того, чтобы сделать их максимально доступными. В каждом МФЦ мы приняли решение выделить специального сотрудника, который обучит тех, кому сложно работать на портале, поможет с оформлением необходимых социальных выплат, - сказал Андрей Воробьёв. - В августе мы также планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Ее получат 100 тыс. человек – это многодетные семьи, где есть школьники - по 3 тыс. на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ОВЗ - они получат по 13 тыс. рублей. Также все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получают школьные принадлежности и все, что необходимо для того, чтобы ребенок пошел в школу».
С июля этого года в Подмосковье справки о назначенных социальных мерах поддержки также переведены в электронный вид. Раньше 250 тысяч человек ежегодно обращались в соцзащиту за ними для получения социальных стипендий, бесплатной юридической помощи и т.д. Теперь же достаточно просто подать заявление на региональном портале госуслуг.
На федеральном уровне предприняты решения по индексации пенсий и прожиточного минимума, расширения мер поддержки семей с детьми. На ежемесячные выплаты теперь можно претендовать, начиная с беременности и до достижения ребенком 17 лет.
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