Андрей Воробьев: В Подмосковье около 100 тысяч человек получат выплаты к школе в проактивном режиме

14:10

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областина совещании с областным правительством и главами муниципалитетов рассказал, что все больше услуг жители Подмосковья могут получить проактивно.

«Ключевая, главная задача - это максимальное разъяснение, как удобно, быстро можно получить все выплаты не выходя из дома, в электронном виде. Сегодня 95% региональных услуг реализуется через региональный портал. Мы активно работаем и с федеральными органами власти для того, чтобы сделать их максимально доступными. В каждом МФЦ мы приняли решение выделить специального сотрудника, который обучит тех, кому сложно работать на портале, поможет с оформлением необходимых социальных выплат, - сказал Андрей Воробьёв. - В августе мы также планируем сделать массовую выплату к школе в проактивном режиме. Ее получат 100 тыс. человек – это многодетные семьи, где есть школьники - по 3 тыс. на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ОВЗ - они получат по 13 тыс. рублей. Также все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получают школьные принадлежности и все, что необходимо для того, чтобы ребенок пошел в школу».

С июля этого года в Подмосковье справки о назначенных социальных мерах поддержки также переведены в электронный вид. Раньше 250 тысяч человек ежегодно обращались в соцзащиту за ними для получения социальных стипендий, бесплатной юридической помощи и т.д. Теперь же достаточно просто подать заявление на региональном портале госуслуг.

На федеральном уровне предприняты решения по индексации пенсий и прожиточного минимума, расширения мер поддержки семей с детьми. На ежемесячные выплаты теперь можно претендовать, начиная с беременности и до достижения ребенком 17 лет.