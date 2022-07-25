Андрей Воробьев: Наша задача - 1 сентября открыть в Подмосковье 12 новых школ

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В ходе совещания с областным правительством и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что большинство школ, в которых сейчас идет капремонт, откроют к 1 сентября. Также ребята пойдут и в новые учебные заведения. Андрей Воробьёв поблагодарил строительный блок и глав муниципалитетов, которые принимают в этой работе активное участие.

«Что касается подготовки школ и детсадов к новому учебному году, все идет достаточно динамично. Есть все основания полагать, что к 1 сентября большинство из 62 школ, где идет капремонт, мы сдадим. Знаю, что и МЧС, и правоохранительный блок также участвуют в этой работе, потому что она комплексная, касается и безопасности, и благоустройства, качества отделки, а также укомплектования всем необходимым, - отметил губернатор - В новом учебном году мы ожидаем более 1 млн. школьников. Задача к 1 сентября – открыть не менее 12 новых школ в Можайске, Красногорске, Долгопрудном, Павловском Посаде и Орехово-Зуеве».