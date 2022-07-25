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НОВОСТИ

МВД РФ объявило в розыск Леонида Гозмана

15:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политик Леонид Гозман объявлен в розыск, следует в понедельник из базы данных МВД России.

«Гозман Леонид, 13 июля 1950 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства.

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