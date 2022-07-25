МВД РФ объявило в розыск Леонида Гозмана
15:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политик Леонид Гозман объявлен в розыск, следует в понедельник из базы данных МВД России.
«Гозман Леонид, 13 июля 1950 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства.
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