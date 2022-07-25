Суд Серпухова приговорил к 13 годам колонии устроившего взрыв возле православной гимназии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серпуховский городской суд в понедельник приговорил 18-летнего Владислава Струженкова к 13 годам колонии за попытку массового убийства учеников и преподавателей православной гимназии при Введенском монастыре в 2021 году. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

«Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот оружия) и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал текст приговора судья Александр Шичков.

Также суд назначил ему штраф в размере 205 тыс. рублей и ограничение свободы на срок 1 год.