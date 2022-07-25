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НОВОСТИ

«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщил Европейский вещательный союз

15:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании вместо Украины. Об этом в понедельник сообщил организатор мероприятия — Европейский вещательный союз (ЕВС).

«Европейский вещательный союз и Би-би-си подтвердили, что конкурс песни „Евровидение-2023“ пройдет в Соединенном Королевстве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина сразу пройдет в финал конкурса.

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