«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщил Европейский вещательный союз

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании вместо Украины. Об этом в понедельник сообщил организатор мероприятия — Европейский вещательный союз (ЕВС).

«Европейский вещательный союз и Би-би-си подтвердили, что конкурс песни „Евровидение-2023“ пройдет в Соединенном Королевстве», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина сразу пройдет в финал конкурса.