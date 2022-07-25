15:17 Источник: НГ-Online

С 29 по 31 июля в Никола-Ленивце пройдет фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема этого года — «Счастье есть?». Художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие об обретении опоры и надежды в меняющемся мире. Архитектор Тотан Кузембаев возведет 29-метровый «Мавзолей мечты», самый высокий за фестивальную историю объект, который олицетворяет человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты. Режиссер Дмитрий Волкострелов представит два спектакля, в частности, еще один «Мавзолей мечты»: посетителям придется решить — может ли сосуществовать здесь и сейчас мавзолей как пространство упокоения и мечта как пространство воображения. В числе новых объектов фестиваля — инсталляции «6 соток» (Александр Бродский), «Санаторий сна» (Роман Сакин) и «Аквариум» (Сергей Шеховцов).

По информации пресс-службы фестиваля