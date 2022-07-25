Совет директоров ПАО «Аэрофлот» сообщил о результатах внеочередного заседания 22 июля 2022 г

15:32

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах внеочередного заседания, которое состоялось 22 июля 2022 года в форме заочного голосования.

Советом директоров принят ряд ключевых решений о руководящем составе ПАО «Аэрофлот», а именно: о председателе и заместителе председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот», об избрании генерального директора ПАО «Аэрофлот», об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот», об определении статуса членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (признание независимыми), о персональном составе трёх комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и избрании руководителей комитетов.

Решением Совета директоров на должность генерального директора ПАО «Аэрофлот» сроком на 5 лет, согласно Уставу организации, избран Сергей Александровский.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 раскрытию не подлежит детализированная информация о результатах других решений Совета директоров, содержащая, в том числе, персональные данные.