0
0
56
НОВОСТИ

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» сообщил о результатах внеочередного заседания 22 июля 2022 г

15:32 25.07.2022

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах внеочередного заседания, которое состоялось 22 июля 2022 года в форме заочного голосования.

Советом директоров принят ряд ключевых решений о руководящем составе ПАО «Аэрофлот», а именно: о председателе и заместителе председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот», об избрании генерального директора ПАО «Аэрофлот», об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот», об определении статуса членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (признание независимыми), о персональном составе трёх комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и избрании руководителей комитетов.

Решением Совета директоров на должность генерального директора ПАО «Аэрофлот» сроком на 5 лет, согласно Уставу организации, избран Сергей Александровский.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 раскрытию не подлежит детализированная информация о результатах других решений Совета директоров, содержащая, в том числе, персональные данные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:55 25.07.2022
Андрей Воробьев: В этом году в Подмосковье отремонтируют почти 40 учреждений здравоохранения
0
38
15:32 25.07.2022
«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщил Европейский вещательный союз
0
81
15:17 25.07.2022
В Никола-Ленивце пройдет фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»
0
108
15:12 25.07.2022
Суд Серпухова приговорил к 13 годам колонии устроившего взрыв возле православной гимназии
0
121
15:00 25.07.2022
МВД РФ объявило в розыск Леонида Гозмана
0
151
14:37 25.07.2022
Андрей Воробьев: Наша задача - 1 сентября открыть в Подмосковье 12 новых школ
0
152
14:32 25.07.2022
В Мариуполе с 1 сентября произведут перерасчет пенсий — мэр
0
193
14:12 25.07.2022
Более 10 000 человек планируют привлечь к наблюдению за выборами в Москве
0
194
14:12 25.07.2022
ВС РФ уничтожили 2 десантных катера Украины с диверсантами в акватории Днепровского лимана
0
215
14:10 25.07.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье около 100 тысяч человек получат выплаты к школе в проактивном режиме
0
208

Возврат к списку