Зерновые договоренности в Стамбуле не запрещают РФ продолжать спецоперацию — Лавров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательства РФ по зерновым соглашениям в Стамбуле не запрещают ей продолжать спецоперацию на Украине, уничтожая военную инфраструктуру, это подтвердила ООН. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго.

«Наши западные коллеги в принципе уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет. Если говорить про эпизод, <…> который произошел в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели, — сказал Лавров. — И представители секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов».