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На Украине наказание за получение паспорта РФ будет до 15 лет тюрьмы — замминистра

16:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, разрабатываемый на Украине, будет предусматривать различные меры наказания — от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в понедельник заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах.

«Сейчас обсуждают усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили эти паспорта <…>. Уже сейчас министерство реинтеграции разрабатывает законопроект, которым предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации, — сказал он в эфире украинского телеканала „Рада“. — Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы».

Замминистра подтвердил, что в правительстве рассматривает законопроект об уголовной ответственности для людей, которые получили российский паспорт. Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за участие в референдуме, добавил Стельмах.

По его словам, принятого на Украине закона о коллаборационизме недостаточно, так как люди продолжают получать паспорта. При этом замминистра не считает важным причины, по которым это происходит. «Лично мое мнение, люди, которые получили российский паспорт, заслуживают определенной ответственности», — подытожил он.

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