Украина получила из ФРГ первую партию зенитных установок Gepard
17:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая партия зенитных самоходных установок Gepard («Гепард») доставлена из Германии на Украину. Об этом в понедельник заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«От Германии, могу уже сообщить, сегодня официально зашли три первых Gepard. Помните, это зенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов», — заявил он в эфире телеканала «Рада».
По словам министра, всего Киев ожидает доставку 15 таких машин. «Три уже сегодня заехали на Украину, и они сегодня уже в распоряжении вооруженных сил», — добавил он.
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