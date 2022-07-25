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Украина получила из ФРГ первую партию зенитных установок Gepard

17:00 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия зенитных самоходных установок Gepard («Гепард») доставлена из Германии на Украину. Об этом в понедельник заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«От Германии, могу уже сообщить, сегодня официально зашли три первых Gepard. Помните, это зенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

По словам министра, всего Киев ожидает доставку 15 таких машин. «Три уже сегодня заехали на Украину, и они сегодня уже в распоряжении вооруженных сил», — добавил он.

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