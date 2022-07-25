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«Газпром» 24 июля обновил рекорд суточного экспорта газа в Китай по «Силе Сибири»

17:12 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» 24 июля вновь обновил рекорд суточного объема экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.

«24 июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“. Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», — отмечается в сообщении.

Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC.

Предыдущий рекорд был поставлен 19 июля.

Ранее в холдинге сообщали, что поставки российского трубопроводного газа в Китай в I полугодии 2022 года выросли на 63,4%. «Газпром» в 2021 году поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа — в 2,5 раза выше, чем в 2020 году.

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному» маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа — 38 млрд куб. м, сумма контракта — $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.

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