Лавров рассказал про переставшие представлять угрозу "Гарпуны"
17:32 25.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») после удара ВС РФ по военной инфраструктуре морского порта Одессы не представляют угрозу для России. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго.
«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они распложены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части одесского порта, и целями этими являлся боевой катер Военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокарабельные ракеты „Гарпун“. Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти „Гарпуны“ нам угроз не представляют», — сказал он.
«И также объективные эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», — подчеркнул Лавров.
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