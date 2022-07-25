Лавров рассказал про переставшие представлять угрозу "Гарпуны"

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») после удара ВС РФ по военной инфраструктуре морского порта Одессы не представляют угрозу для России. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго.



«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они распложены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части одесского порта, и целями этими являлся боевой катер Военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокарабельные ракеты „Гарпун“. Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти „Гарпуны“ нам угроз не представляют», — сказал он.

«И также объективные эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», — подчеркнул Лавров.