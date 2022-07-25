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В петербургской больнице больной с ножом напал на других пациентов

18:40 25.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мужчина с ножом напал на пациентов в петербургской больнице. Инцидент произошёл утром в районе Колпино.

Ранения получили четыре человека, нападавший задержан, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 25 июля. Мужчина орудовал ножом в хирургическом отделении медучреждения. По информации СМИ, он несколько раз ударил 34-летнего пациента и 63-летнюю пациентку, а также ранил мужчин 1978 и 2001 годов рождения. Медикам удалось остановить его, приперев к стене палаты каталками. Подоспевшие правоохранители задержали его.

Отмечается, что мужчину 1987 года доставили в больницу 19 июля с острым панкреатитом. Причины агрессивного поведения пациента пока неизвестны.  Говорит Москва

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